فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المغربية الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الداخلية المغربية إن باب الترشح للانتخابات البلدية والبرلمانية المقررة سبتمبر/أيلول المقبل، سيفتح الإثنين المقبل.



وتشهد المملكة المغربية في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل استحقاقا انتخابيا يُجدد بموجبه أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، كما يصوت المغاربة في اليوم نفسه على أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات الجدد.

وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بيانا جاء فيه، إن الفترة المخصصة لاستقبال الترشيحات تبدأ من الإثنين المقبل، وحتى الأربعاء 25 أغسطس/أب الجاري.

وأضافت الوزارة أن الترشيحات بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ستودع في شكل لوائح ترشيح من وكيل كل لائحة بمقر العمالة أو الإقليم أو المقاطعات التي سيترشح فيها.

أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فإن الترشيحات ستودع، حسب الحالة، في شكل لوائح ترشيح أو تصريحات فردية بالترشيح من طرف وكيل كل لائحة أو كل مترشح بمقر السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة.

وفيما يتعلق بالترشيحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، أوضح البيان، بأنه سيتم إيداعها في شكل لوائح ترشيح من طرف وكيل كل لائحة بمقر العمالة أو الإقليم أو المقاطعات.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الراغبين في الترشح بإمكانهم سحب نماذج التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح، من مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها الدوائر الانتخابية التي يعتزمون الترشح فيها.

ويؤكد البلاغ على أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحرص على أن تكون التصريحات بالترشيح مستوفية للشروط والشكليات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفاديا لرفضها.

وذكر وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية ستنطلق في الساعات الأولى من الخميس 26 أغسطس/آب الجاري، وستنتهي منتصف ليل الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول المقبل.