شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 تريليون قدم3 حجم الإنتاج المتوقع من الغاز الطبيعى خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة العام المالى 2021/2022 زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز والاستخراجات الأخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه، بالمقارنة بعام 20/2021 (بتوقع 1.16 تريليون جنيه).

وتتضمن الخطة إنتاج نحو 2.89 تريليون قدم3 خلال العام مقابل نحو 2.33 تريليون قدم3 خلال عام 18/2019، ونستعرض فيما يلى تطور إنتاج الغاز الطبيعى خلال الفترة (18/2019 – 21/2022):

- عام 18/2019 بلغ إنتاج الغاز الطبيعى نحو 2.33 تريليون قدم3

- عام 19/2020 بلغ إنتاج الغاز الطبيعى نحو 2.22 تريليون قدم3

- عام 20/2021 بلغ إنتاج الغاز الطبيعى نحو 2.5 تريليون قدم3

- عام 21/2022 متوقع أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعى نحو 2.89 تريليون قدم3