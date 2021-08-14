عبدالله بن زايد يؤكد وقوف الإمارات مع الجزائر لمواجهة الحرائق

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

جدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دعم الإمارات للجزائر في مواجهة كارثة الحرائق التي خلفت عشرات الضحايا.



وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مساء الجمعة، في تغريدة على تويتر، عن تلقيه اتصالا هاتفياً من "الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم التعازي في ضحايا الحرائق المهولة التي اجتاحت عددا من الولايات".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاتصال وقوف بلاده بجانب الجزائر حكومة وشعباً لتجاوز هذه المحنة الأليمة.