حكام الامارات يهنئون رئيس باكستان بيوم استقلال بلاده

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى يوم الإستقلال لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

و بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.