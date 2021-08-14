شكرا لقرائتكم خبر عن 5094 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت 5094 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 679 حالة عما تم تسجيله أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1568 حالة) وفي الثلاثينات (1079) وفي الأربعينيات (824) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 739 حالة تحت 19 عاما.

وبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، رقما قياسيا وهو 245 شخصا، بارتفاع 18 حالة عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 1521، بارتفاع بواقع 43 حالة عما كان عليه أمس الجمعة.