شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. العثور على جثامين ضمن حطام طائرة بجزيرة «كماشاتكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت أنه جرى العثور على عدد من الجثث ضمن حطام طائرة عمودية تحطمت إثر حادث وقع في شبه جزيرة كماشاتكا، بأقصى شرق البلاد. وأوضحت السلطات أنه جرى اكتشاف الجثث على عمق حوالي 110 مترات، باستخدام تكنولوجيا خاصة، ولكنها لم تفصح عن عدد الجثث التي عثر عليها.

وكان هناك ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، عقب سقوط مروحية على متنها 13 راكبا، وطاقما من ثلاثة أفراد في بحيرة بمحمية كرونوتسكي الطبيعية خلال رحلة سياحية لمشاهدة معالم الطبيعة، أمس الأول الخميس.

وليس هناك ثمة أمل في العثور على أحياء.