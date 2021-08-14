شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم بلدة جنوب غرب « جنين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في حي أبو شملة وفتشتها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم وصوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، خاصة في حيي أبو شملة والبعاجوي.