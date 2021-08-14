"المترجمون المحليون".. سلاح داعشي جديد يهدد الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت تقارير استخباراتية هندية من محاولات تنظيم داعش الإرهابي استقطاب "مترجمين" قادرين على التحدث باللغات المحلية لتجنيد الشباب.

ويواجه تنظيم داعش معاناة شديدة في محاولة تجنيد عناصر شابة في ظل ضعف "ترسانته الإعلامية" في التحدث باللغات المحلية.

وتقدر لغات سكان الهند بـ780 لغة تنتشر بين مليار و300 ألف مواطن، وفقا لمشروع لدراسة اللغويات بالبلاد.

وكثفت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية (NIA) من مراقبتها للدعوات الداعشية الباحثة عن مترجمين هنود، مطالبة الشباب بسرعة إبلاغ وكالة الاستخبارات أو أي جهة أمنية بالبلاد عن عناصر التنظيم.

ووفقا لما نشره موقع indiatvnews فإن محاولة داعش لاستقطاب مترجمين هنود ليس بالأمر الجديد؛ إذ سبق رصده بشكل منتظم خلال العامين 2016 و2017.

وأمام ضعف ترجمة محرك البحث جوجل، لجأ الدواعش مؤخرا إلى توجيه مواد متطرفة باللغات المحلية وسط عمليات اختيار مترجمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا (تليجرام).

وقال مسؤول كبير في وكالة الاستخبارات الهندية - طلب عدم الكشف عن هويته - إنه تم اعتقال عدد من المتعاطفين مع تنظيم داعش مؤخرا؛ حيث يعيدون نشر بعض المحتويات المتطرفة للتنظيم وينتظرون رد فعل الشباب عليها لبدء عملية الاستقطاب.

وتابع المسؤول الأمني: "إذا أظهر شخص أي رد فعل عنيف فإنهم يتصلون به عبر رسالة مباشرة عبر مواقع تويتر وفيسبوك وإنستقرام أيضا".

ورغم اعتراف المسؤولين الهنود بوجود هذه الاستراتيجية الداعشية منذ العام 2016 إلا أن ما يخشونه هو تسربها حاليا إلى لغات عامية محلية.

وضرب مثالا بموقع فيسبوك الذي يتيح جميع اللغات المحلية في الهند فإذا "كنت تكتب باللغة البنغالية أو الأسامية أو الهندية أو أي لغة أخرى فإنهم (أعضاء داعش) سيتصلون بك".

ومضى في تحذيراته: "وجدنا في حالات أخرى أيضا أن دواعش خارج الهند يرسلون نصوصا دينية ويتوقعون أن تتم ترجمتها.. ببساطة إنهم يريدون معرفة مدى جودة الترجمة لأنهم بحاجة إلى مترجمين في اللغة المحلية".

وعن سر عدم اعتماد الدواعش على ترجمة جوجل، أكد أن أخطاء محرك البحث "صارخة جدا" وفي بعض الأحيان لا يرغب أعضاء التنظيم الإرهابي ارتكاب مثل هذه الأخطاء أو فقدان الفهم أيضا.

والهند ليست عضوا في التحالف الدولي ضد داعش، الذي يضم 84 بلدا ومنظمة منذ إطلاقه في سبتمبر/أيلول عام 2014، لكن نيودلهي تعهدت بالمساعدة في عملياته.