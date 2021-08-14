تيار المستقبل يشن هجوماً على الرئيس اللبناني ميشال عون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شن تيار المستقبل هجوماً على الرئيس اللبناني ميشال عون، معتبراً أنه ينفذ سياسات صهره، محذرا من التمادي في اختراق الدستور.



ورد "المستقبل" على موقف الرئيس اللبناني الذي دعا فيه حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة استثنائية.

وقال في بيان "شهد اللبنانيون في اليومين الماضيين، على واحد من أسوأ العروض السياسية والشعبوية للعهد القوي وتياره السياسي، وهو العرض الذي انتهى في الساعات الماضية إلى توريط رئيس الجمهورية شخصياً في منزلقات التطاول على الدستور ومخالفة الأصول التي تحكم العلاقة بين أطراف السلطة التنفيذية".

وأضاف: "أن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء، لا تشكل بدعة دستورية وإجراء يرقى إلى مستوى المخالفة الموصوفة، بل هي خطوة متعمدة يرمي منظمها وكاتبها إلى إهانة موقع رئاسة الجمهورية، وتحميلة تبعات كذبة دستورية تستند إلى اتفاق لم يحدث مع رئيس مجلس الوزراء".

وتابع: "من المؤسف أن يوافق رئيس الجمهورية على هذه الكذبة، رغم تبلغه مباشرة من رئيس الحكومة حسان دياب خلال اتصالهما الهاتفي رفضه الدعوة وتمسكه بعدم تجاوز الدستور ومخالفته".

ورأى البيان أنّ "القاصي والداني في البلاد بات يعلم، أن محركات جبران باسيل هي القائمة على تسيير شؤون الرئاسة في بعبدا، وأن الرئيس ينفذ الأجندة السياسية التي يطلبها صهره رئيس التيار الوطني الحر".

وحذر تيار المستقبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من التمادي في خرق الدستور والتعدي عليه وتسخير مؤسسات الدولة للتيار الوطني، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الايدي وسيواجه هذه التعديات في نطاق الأصول والقوانين وموجبات الدستور.

وحث جميع القوى اللبنانية على التصدي لسياسات التلاعب بالدستور وتحويل رئاسة البلاد مقراً لتلبية طموحات حزبية.

ودعا عون أمس الجمعة مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس الحكومة للبحث في قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، إلا أن حسان دياب رئيس مجلس الوزراء رفض هذه الدعوة، معتبراً أنها تخالف الدستور.