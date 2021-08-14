شيخ الأزهر يدعو لإعادة النظر في سياسات تسعير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، الشركات المنتجة للقاح كورونا لإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع.



وقال الطيب عبر حسابه في تويتر: "نحن أمام اختبار إنساني حقيقي؛ لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة الموصولة، والعدالة الإنسانية".

وأضاف: "أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا بإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع".

وتابع: "كما أدعو الدول الغنية العمل على معالجة التفاوت الشديد لضمان وصول اللقاح للمناطق الأكثر فقراً واحتياجاً".