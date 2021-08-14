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شيخ الأزهر يدعو لإعادة النظر في سياسات تسعير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

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دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، الشركات المنتجة للقاح كورونا لإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع.

 

وقال الطيب عبر حسابه في تويتر: "نحن أمام اختبار إنساني حقيقي؛ لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة الموصولة، والعدالة الإنسانية".

 

وأضاف: "أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا بإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع".

 

وتابع: "كما أدعو الدول الغنية العمل على معالجة التفاوت الشديد لضمان وصول اللقاح للمناطق الأكثر فقراً واحتياجاً".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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