شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم وتهديدات.. تقرير يكشف انتهاكات الإخوان ضد الشعب المصرى من اعتصام رابعة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينس الشعب المصرى جرائم وانتهاكات جماعة الإخوان الإرهابية على مدار السنوات الماضية، منذ فض اعتصام رابعة والنهضة المسلحين، والذى خرج منهما الكثير من التهديدات ضد الشعب المصري، إضافة إلى أن الاعتصامين كانا مسلحين لتهديد مؤسسات الدولة المصرية.

وكشف تقرير سابق لمؤسسة ماعت، أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على تهديد المصريين والتوعد بالقتل لكل من يعارضهم ويعلن رفضه لممارساتهم الشاذة، فقد اتبعت جماعة الإخوان سياسة الترهيب والتهديد لمحاولة العودة للمشهد السياسى مرة أخرى بعد عزلهم وبعد أن أسقط المصريون حكم الجماعة فى ثورة 30 يونيو، وشهدت منصة الإرهاب فى اعتصام رابعة، فى قلب مدينة نصر، وأسموها "اعتصام رابعة"، فكانت منصة رابعة العدوية ساحة لإطلاق التهديدات والتحريض والتوعد بالقتل والسحل.

ورصد التقرير بالفيديو الكثير من تهديدات وجرائم الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري ومؤسساته من خلال منصة رابعة الإرهابية.