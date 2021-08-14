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معبد دندرة يستقبل 150 سائحًا روسيًا في الأسبوع الأول لعودة رحلات الطيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل معبد دندرة بقنا، 150 سائحًا روسيًا خلال الأسبوع الماضي، بعد استئناف عودة رحلات الطيران الروسية إلى مطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال عبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة لـ"الخليج 365"، إن الأفواج السياحية الروسية بدأت تتوافد على المعبد منذ الأسبوع الأول لاستئناف رحلات الطيران لمطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء، عبر رحلات اليوم الواحد القادمة من مدن البحر الأحمر لزيارة معابد قنا والأقصر، ما يبعث الأمل في إنتعاش حركة السياحة بمنطقة دندرة.

وأضاف "الصغير" أن إجمالي السائحين الذين زاروا المعبد من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الماضي بلغ 250، منهم 150 سائحًا روسيًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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