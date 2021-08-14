معبد دندرة يستقبل 150 سائحًا روسيًا في الأسبوع الأول لعودة رحلات الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل معبد دندرة بقنا، 150 سائحًا روسيًا خلال الأسبوع الماضي، بعد استئناف عودة رحلات الطيران الروسية إلى مطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال عبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة لـ"الخليج 365"، إن الأفواج السياحية الروسية بدأت تتوافد على المعبد منذ الأسبوع الأول لاستئناف رحلات الطيران لمطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء، عبر رحلات اليوم الواحد القادمة من مدن البحر الأحمر لزيارة معابد قنا والأقصر، ما يبعث الأمل في إنتعاش حركة السياحة بمنطقة دندرة.

وأضاف "الصغير" أن إجمالي السائحين الذين زاروا المعبد من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الماضي بلغ 250، منهم 150 سائحًا روسيًا.