إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بإخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء مرور سيارة ميكروباص قيادة "ممدوح. م" 35 عامًا سائق ويقيم بمحافظة أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، "مصطفى. ن" 32 عامًا عامل، "أحمد. ع" 35 عامًا، وزوجته "أسماء. م" 32 عامًا ربة منزل ويقيمون بمحافظة المنيا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد "من مستقلي السيارة".

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.