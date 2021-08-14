مصر.. استقبال شحنة جديدة من لقاح «أسترازينيكا»



ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة، الشحنة الثالثة الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا» على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان المصرية، تمهيدًا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، استقبال مليون و766 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، وذلك ضمن اتفاقية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة المصرية أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن لقاح «أسترازينيكا» يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.

وأكدت الصحة المصرية أن لقاح «أسترازينيكا» أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، موضحة أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.