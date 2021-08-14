السفارة الأميركية بأفغانستان تتلف وثائق حساسة مع اقتراب طالبان من كابل

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن السفارة الأمريكية في كابل، أمرت موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأميركية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية.

وفي مذكرة اطلعت عليها الوكالة ، أبلغ مسؤول في السفارة الموظفين بمكان وجود المحرقة وغيرها من معدات إتلاف الوثائق.

وجاء في المذكرة أن التلف يجب أن “يتضمن الأغراض التي تحمل شعار السفارة أو الوزارة والأعلام الأميركية والأشياء الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض الدعاية”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما.

وقال إن “تقليص عدد الموظفين في ممثلياتنا الدبلوماسية في كل أنحاء العالم يتبع إجراء معياريًا”.

وتشعر الولايات المتحدة بقلق حيال التقدم السريع لعناصر طالبان الذين سيطروا على أكبر المدن في البلاد وباتوا قريبين من كابل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أن كابول لا تواجه على ما يبدو “خطرا وشيكا” رغم التقدم السريع لطالبان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين إن “كابل لا تشهد حاليا أجواء خطر وشيك”، رغم إقراره بأن طالبان “تحاول عزل كابل”.