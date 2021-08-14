وفاة 4 اشخاص بالمغرب لسبب غير متوقع

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توفي 4 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و53عاماً، أمس الجمعة، في مدينة الناطور بالمغرب، بسبب احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وأعلنت فرقة الشرطة القضائية المغربية ،فتح تحقيق في القضية.

وذكرت الشرطة في بيان صادر عنها أن مصالح الشرطة بمدينة الناظور تلقت بلاغا بخصوص وفاة 4 أشخاص بالمستشفى المحلي بالمدينة صباح الجمعة، بسبب الاشتباه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق.

واشار البيان الى أن : “التحقيقات الأولية كشفت أن اثنين من الضحايا تم نقلهما إلى المستشفى من طرف أفراد أسرتهما من المنطقة القروية بني سيدال، فيما تم نقل الآخرين من منطقة أزغنغان”.

واوضحت الشرطة أنه تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالناظور رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء الوفاة.