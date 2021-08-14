إسرائيل تتجه إلى الإغلاق الكامل لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 9:53 صباحًا

قال مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن إلحكومة قد تضطر بعد أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن تشديد الإجراءات الوقائية، أو إمكانية اللجوء إلى الاغلاق في حال استمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع.

وقال المسؤول: “إن إعطاء اللقاح المضاد لكورونا لثمانين بالمائة (80%) ممن بلغوا الخمسين فما فوق سيؤدي الى تثبيت المنحنى الوبائي بحسب التقديرات”.

ورأى المسؤول في وزارة الصحة أن الشارتين الخضراء والبنفسجية تساهمان في احتواء الفيروس.

وقالت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة شارون الروعي برايس، إنه يجب فتح السنة الدراسية في الأول من الشهر القادم وتطعيم التلاميذ ضد كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع أولياء امورهم، كما هو الحال بالنسبة لباقي اللقاحات التي يتلقونها.

وبالتزامن مع ذلك ستقوم مؤسسة نجمة داود الحمراء بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية تل أبيب مساء اليوم بحملة تطعيمات كبيرة في ميدان ديزينغوف بالمدينة، حيث ستبدأ هذه الحملة الساعة الثامنة مساءًا لتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر غدِ الأحد.

يُذكر أن مؤسسة نجمة دواد الحمراء دعت جميع المؤمنين في مختلف صناديق المرضى والمقيمين في إسرائيل الى القدوم لتلقي التطعيم.