لأول مرة منذ 18 شهرا.. إسرائيل تفتح معبر “إيرز” مع قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت إسرائيل، عن منح تصريحات للتجار ورجال الأعمال من قطاع غزة بالدخول للبلاد عبر معبر إيرز (بيت حانون) للمرة الأولى من 18 شهرا، وذلك بعد أيام من الهدوء على الحدود الجنوبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن منح 1350 تصريحا للفلسطينيين للدخول والمرور بإسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس شريطة التعافي أو التطعيم ضد فيروس كورونا، على ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح إسرائيل بمزيد من الواردات والصادرات عبر معبر كرم أبو سالم.

يأتي ذلك بعد شهر من وقفة احتجاجية نظمها فلسطينيون طالبوا بفتح المعبر شمال القطاع لاستئناف الأعمال التجارية في غزة.

وكانت إسرائيل قيدت بشكل كبير دخول البضائع إلى القطاع في أعقاب الصراع الذي استمر 11 يوما في مايو الماضي، قائلة إنها لن توسع إلا دائرة المنتجات المسموح بدخولها إلى غزة إذا أطلقت حماس مدنيين إسرائيليين محتجزين لديها مع تسليم رفات جنديين اثنين.

ومع ذلك، قال المنسق العسكري للأنشطة الحكومية إنه ابتداء من، الأحد، سيسمح باستيراد معدات النقل والاتصالات، وكذلك مواد البنية التحتية الإنسانية في غزة مثل معدات الصرف الصحي والمياه.

وقال منسق أعمال الحكومة إن هذه التحركات “مشروطة باستمرار الاستقرار الأمني في المنطقة”.

واعتاد العديد من التجار الفلسطينيين السفر بانتظام من غزة إلى الضفة الغربية عن طريق العبور بإسرائيل قبل أن يضرب وباء فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

وفي مايو، اندلع قتال عنيف هو الأشد منذ سنوات بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، أسفر عن سقوط مئات الأشخاص بين قتيل وجريح أغلبهم من الفلسطينيين بقطاع غزة.