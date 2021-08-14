شيخ الأزهر يدعو لإعادة النظر في سياسات تسعير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا

وقال الطيب عبر حسابه في تويتر: "نحن أمام اختبار إنساني حقيقي؛ لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة الموصولة، والعدالة الإنسانية".

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، الشركات المنتجة للقاح كورونا لإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012