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شيخ الأزهر يدعو لإعادة النظر في سياسات تسعير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا

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محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، الشركات المنتجة للقاح كورونا لإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع.

 

وقال الطيب عبر حسابه في تويتر: "نحن أمام اختبار إنساني حقيقي؛ لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة الموصولة، والعدالة الإنسانية".

 

وأضاف: "أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا بإعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع".

 

وتابع: "كما أدعو الدول الغنية العمل على معالجة التفاوت الشديد لضمان وصول اللقاح للمناطق الأكثر فقراً واحتياجاً".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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