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اعتقال نائبة برازيلية سابقة بتهمة التحريض على قتل زوجها.. تفاصيل

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محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

اعتقلت الشرطة البرازيلية نائبة سابقة وكاهنة انجيلية للاشتباه في أنها أمرت بقتل زوجها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وأظهرت لقطات فيديو بثتها شبكة "تي في جلوبال" يوم الجمعة النائبة السابقة فلورديليس دوس سانتوس وهي تقول "أحبك، الثقة في الرب" بينما اقتادتها شرطة ريو دي جانيرو وهي تحمل الكتاب المقدس من منزلها بمدينة نيتيروي.

 

وكان ممثلو الادعاء في ريو قد تقدموا باتهامات ضد فلورديليس في أغسطس من العام الماضي وطالبوا باعتقالها يوم الجمعة بعد أن فقدت حصانتها البرلمانية.

 

وتم اتهامها بتحريض رعايا الكنيسة حيث تعمل كاهنة على قتل زوجها أندرسون دو كارمو الذي تعرض لإطلاق النار 30 مرة أمام منزلهما في عام 2019 .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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