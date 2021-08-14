روسيا تعثر على جثث في قاع بحيرة كوريل

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، السبت، العثور على عدة جثث في قاع بحيرة كوريل في كامتشاتكا.



وأوضحت أن الجثث تعود لركاب مروحية من طراز"مي-8" تحطمت، الخميس، في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحسب بيان لوزارة الطوارئ الروسية "تم العثور على الجثث بجوار المروحية المحطمة، وأن العمل جاري على مسألة رفعها إلى السطح".

يذكر أن مروحية من طراز"مي-8" كان على متنها 13 راكبا من السياح من مدينتي موسكو وبطرسبورج بينهم طفل، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 3 أشخاص، تحطمت، الخميس بالقرب من محمية كرونوتسكي الطبيعية وسقطت في بحيرة كوريل وغرقت.

وأدى الحادث إلى مقتل 8 أشخاص كانوا على متنها وتم إنقاذ 8 آخرين تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم.