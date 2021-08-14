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مصر تتسلم 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

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محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

تسلمت مصر شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تضم مليونا و766 ألفا و400 جرعة عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

 

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، فى تصريح لها إن الشحنة الجديدة من لقاح أسترازينيكا هي الثالثة ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

 

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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