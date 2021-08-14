وزير الدفاع البريطاني قلق من الوضع في أفغانستان

13 أغسطس , 2021
عبّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن قلقه من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضا خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة، محذرا من عودة التنظيم.
وقال: "أنا قلق للغاية من أن تكون الدول الفاشلة تمثل أرضا خصبة لأمثال هؤلاء... القاعدة ستعود على الأرجح".
وأضاف أن قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ومدينة لشكركاه أصبحتا الآن في أيدي طالبان على الأرجح.
وتابع: " أعتقد أن أفغانستان نتجه نحو حرب أهلية."
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