كندا تستعدّ لانتخابات مُبكرة في 20 سبتمبر



يستعدّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الموجود في السلطة منذ عام 2015، لخوض انتخابات مبكرة في 20 سبتمبر، على رغم من التهديدات التي تطرحها موجة رابعة محتملة من فيروس كورونا.

ويفترض أن يزور ترودو المرشح لولاية ثالثة الأحد مكتب الحاكمة العامة ماري سيمون ليطلب منها حلّ مجلس العموم ومجلس النواب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية بينها "سي بي سي" و"سي تي في".

ويمثّل هذا الإجراء البداية الرسمية لحملة انتخابية أُعلن عنها قبل أسابيع عدّة. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، من المتوقع أن تستمر 36 يوماً وبالتالي سيتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع في 20 أيلول، قبل عامين من الموعد المقرر أصلا.

بعد عودته إلى السلطة في تشرين الأول 2019 لولاية ثانية، قاد ترودو الذي يتزعم الحزب الليبرالي، حكومة أقلية، ما جعل مهمته في تمرير الاصلاحات عملية شاقة. وفي كندا، يتراوح متوسط العمر المتوقع لحكومات الأقليات من 18 إلى 24 شهراً.

وحتى الآن، تبدو استطلاعات الرأي مؤاتية إلى حدّ ما لليبراليين الذين نالوا 37 في المئة من نوايا التصويت مقابل 28 في المئة للمحافظين و20 في المئة لحزب الديمقراطيين الجدد، وفق استطلاع نشر الخميس.