القبض على 6 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في البصرة وكربلاء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على (6) متهمين في محافظتي البصرة، وكربلاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على (6) متهمين في محافظتي البصرة، وكربلاء وبحوزتهم مايقارب النصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".



واشارت الى ان "المتهمين تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".

