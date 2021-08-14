طقس العراق.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، إن "نهاية موجة الحر تبدأ تدريجيا من اليوم، مع تسجيل انخفاض في معدلات الحرارة بدرجات عدة نتيجة لسيطرة كتلة بحرية اقل حرارة والتوقعات تشير الى استمرار تأثيرها طيلة أيام الاسبوع ".وأضاف، "يضعف تأثير المرتفع الجوي شبه المداري مع تقدم كتلة بحرية أقل حرارة والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسا على الاغلب".

وبشأن درجات الحرارة، فانها "تنخفض عن يوم أمس بمعدل 3 درجات مئوية لتسجل :

دهوك 38

الموصل 42

اربيل 41

كركوك 41

السليمانية 37

صلاح الدين 43

ديالى 44

الانبار 42

بغداد 43

بابل 44

كربلاء 43

الديوانية 45

واسط 45

النجف 45

السماوة 45



ذي قار 46

ميسان 46

البصرة 47

