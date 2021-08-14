ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، صباح اليوم 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح صباح الخميس الماضي 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.

يشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

