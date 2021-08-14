انت الان تتابع خبر ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، ايوم السبت، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، صباح اليوم 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح صباح الخميس الماضي 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.
فيما سجلت بورصة الكفاح صباح الخميس الماضي 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.
يشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.