شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة خميس مشيط بالسعودية، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.



وأكّدت الدولة، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.