مصر تتسلم 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلمت مصر شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تضم مليونا و766 ألفا و400 جرعة عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.



وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، فى تصريح لها إن الشحنة الجديدة من لقاح أسترازينيكا هي الثالثة ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.