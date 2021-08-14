آخر تطوروات فيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 205.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 141.397 إصابة ‏جديدة و691 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 36.410.213 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 617.787 حالة وفاة.‏

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن الإصابات المحلية بفيروس كورونا تراجعت الجمعة لليوم الرابع على التوالي إلى 30 حالة مقابل 47 في الإحصاء السابق وذلك في مؤشر على أن التفشي المستمر منذ شهر قد بدء في الانحسار.

وأوضحت اللجنة أن الصين سجلت 66 إصابة، الجمعة، نزولاً من 99 في اليوم السابق، مضيفة أن العدد يضم 36 حالة وافدة من الخارج.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 94326 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 966 وفاة و33933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 20 مليوناً و319 ألفاً، بينما وصل عدد الوفيات إلى 567862.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 603 وفيات و22758 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 247414، بينما سجلت البلاد ثلاثة ملايين و68329 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

38667 إصابة جديدة في الهند

سجلت الهند 38 ألفاً و667 إصابة جديدة بفيروس كورونا و478 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 32 مليوناً و156 ألفاً و493 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 430 ألفاً و732 وفاة.

وأضافت أن 35 ألفاً و743 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 31 مليوناً و338 ألفاً و88 حالة.