عاجل.. عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمالي بغداد

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أطلقت السلطات العراقية، السبت، عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد لتعقب عناصر تنظيم داعش الإرهابي.



وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية فإن وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى شاركت في العملية.

ويجري تنفيذ عملية شمال العاصمة استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة وتتم بإسناد جوي من قبل القوة الجوية العراقية وطيران الجيش والتحالف الدولي.

وقبل ساعات، نجحت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي وعبر عملية وعي في القبض على عنصرين داعشيين ضمن عمليات نوعية في محافظتي كركوك ونينوى.

والأربعاء، أطلق العراق عملية أمنية واسعة مماثلة في صحراء الرطبة، لملاحقة بقايا تنظيم داعش.

ومنذ بداية أغسطس/آب الجاري، يشن العراق عمليات أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وتتزامن العمليات الأمنية العراقية مع معارك أخرى تخوضها البلاد لتأمين أبراج الكهرباء التي تتعرض لعمليات نسف واسعة.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد على ضرورة وضع خطط أمنية جديدة لحماية أبراج الكهرباء، ووجه باستنفار مختلف الأجهزة الأمنية.

وسجل العراق منذ مطلع العام الحالي، تفجيرات استهدفت 174 برجاً لنقل الجهد الفائق، تركز أغلبها بالمناطق الشمالية عند مسارات مرورها في نينوى وصلاح الدين وكركوك.