مصر تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر يوم الجمعة عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 5 حالات وفاة .



وبهذه الحصيلة اليومية يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 285158، كما يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16609 حالات وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233772 حتى مساء الجمعة.