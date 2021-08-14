شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة جديدة.. 1.7 مليون جرعة من «استرازنيكا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت مصر شحنة جديدة من لقاح "استرازنيكا"، المضاد لكوفيد-19، تضم مليون و766 ألفا و400 جرعة، عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، في تصريح لها، إن الشحنة الجديدة من لقاح "أسترازينيكا"، هي الثالثة ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعاً خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين، للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.