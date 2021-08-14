كندا تخطط لاستقبال 20 ألف لاجئ أفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كندا أنّها ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني بينهم نساء وعاملون في الحكومة ونشطاء يواجهون تهديدات من حركة طالبان، مع تقدّم الحركة في كلّ أنحاء البلاد.

وقال وزير الهجرة ماركو مينديسينو في مؤتمر صحفي إنّ "الوضع في أفغانستان مفجع وكندا لن تقف مكتوفة".



وسيشمل القرار الكندي الأفغان "الأكثر ضعفاً" الذين ما زالوا في البلاد أو فرّوا إلى دول مجاورة، وبينهم نساء وموظّفون حكوميّون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأقلّيات مضطهدة وصحافيّون.

وأشار مينديسينو إلى أن طائرات عدة على متنها طالبو لجوء غادرت بالفعل، وأن طائرة أولى حطّت الجمعة في تورونتو.

من جهته قال وزير الدفاع الوطني هارجيت ساجان إن طائرة تابعة للقوات المسلحة الكندية هبطت بالفعل في تورونتو بعد ظهر أمس الجمعة وعلى متنها "مجموعة من الرعايا الأفغان" الذين ساعدوا البلاد فيما مضى.

وفي ضوء تقدّم طالبان نحو العاصمة كابول، قال مسؤولون إنّ القوّات الكنديّة الخاصّة تشكّل جزءًا من خطط طوارئ لنقل موظفي السفارة الكندية جوًا، لكن لم يتم تقديم تفاصيل بسبب الطبيعة الحساسة للعملية الأمنية.

في وقت سابق الجمعة، أعلنت دول عدة بينها إسبانيا والدنمارك والنروج وهولندا سحب موظفي سفاراتها.