سعر الدولار في مصر اليوم السبت 14 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 14 أغسطس 2021، في تعاملات هادئة بشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” للأسعار ، استقر متوسط الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك، المشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والقاهرة، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وHSBC، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

تثبيت أسعار الفائدة

وثبت البنك المركزي المصري الأسبوع المقضي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وأضاف المركزي المصري، أن اللجنة أبقت في اجتماعها، على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، للمرة السادسة على التوالي وفي خلال 9 أشهر.

وأشار إلى أنه تم خفض الفائدة في اجتماعي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وفي الاجتماعات الخمسة الماضية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وذلك منذ نهاية العام الماضي، بعد أن شهد 2020 تخفيضا قدره 4%.

أعلى فائدة حقيقية

وخفض البنك المركزي المصري، فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020.





وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.

كما أن أسعار الفائدة في مصر عند أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2014.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، عند 18.34 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 21.65 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في مصر ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.92 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع.