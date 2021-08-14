اليابان تواجه إغلاقا غير مسبوق بسبب وصول تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ظهرت دعوات إلى فرض نوع الإغلاق الإلزامي الذي شوهد في أجزاء عديدة من العالم في اليابان التي تتجنب حتى الآن مثل هذه الإجراءات القاسية، في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.



وحذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم، من أن الوضع في العاصمة بلغ مستوى كارثيا حيث قفزت الحالات إلى مستوى قياسي بلغ 5773 حالة، أي أكثر من أربعة أضعاف في ثلاثة أسابيع فقط.

ووصف خبراء الفيروسات الوضع بأنه "خارج عن السيطرة" في وقت سابق في تحليل قدموه إلى حكومة العاصمة. ودعا حكام المقاطعات وعضو بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الحكومة المركزية إلى التفكير في فرض إجراءات صارمة.

ورفض هذه الدعوات حتى الآن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي يواجه انتخابات عامة في الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل انخفاض دعمه إلى مستويات قياسية.