توصيات "الشيوخ" فى قطاع النقل.. أبرزها وضع منظومة لتطوير الموانئ البحرية

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قطاع النقل والمواصلات، في مقدمتها تطوير الموانئ البحرية والنقل النهرى.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- توصي اللجنة بزيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادرة على مجابهة كافة التطورات بما يضمن التركيز على التوسع في بناء ناقلات الحاويات العملاقة التي تتجاوز قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من عشرين ألف حاوية.

2- الاعتماد على أقل عدد من الموانئ المحورية ، مما سيزيد قدرة ميناء شرق بورسعيد الذي سيلعب دورا رئيسيا في حركية التجارة العالمية .

3- ترى اللجنة أهمية وضع منظومة تطوير المواني البحرية ، فضلا عن دعم شركات النقل البحري المملوكة للدولة ، وذلك بتطوير أسطول النقل التجاري ، تزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة .

4- الاهتمام بالنقل النهري ، وذلك عن طريق : - أ- تطوير مجرى نهر النيل والمجاري الملاحية النهرية لتطهيرها وتعميقها وتزويدها بالعلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات . ب - دعم الأسطول النهرى بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهري الحديث .