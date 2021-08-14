الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و478 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند 38 ألفا و667 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و156 ألفا و493 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 478 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 430 ألفا و732 شخصا.

وأفادت بأن 35 ألفا و743 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و338 ألفا و88 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 387 ألفا و673 حالة.​