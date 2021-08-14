باكستان تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 4 آلاف و786 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و94 ألفا و699 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 73 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و339 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 983 ألفا و754 حالة، بعدما تماثلت 4 آلاف و343 حالة للشفاء، كما بلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 86 ألفا و606 حالات.​