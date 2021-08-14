حدث ليلاً| أسباب تأخر إعلان نتيجة الثانوية.. وخروج مواد بترولية من بالوعات الصرف ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233772 حتى اليوم.

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بالصور.. خروج مواد بترولية من بالوعات الصرف بشارع محمد علي في بورسعيد

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، من جهودها، اليوم السبت، للوصول إلى السبب وراء خروج مواد بترولية من بالوعات الصرف بجوار المنطقة الحرة للاستثمار في نطاق حي الشرق.

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​مطار القاهرة يستقبل شحنة جديدة من لقاح "آسترازينيكا" (صور)

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، الشحنة الثالثة الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان تمهيدًا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.

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ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين مقابل توفير فرص عمل بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً غير مشروع فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى العمل داخل البلاد ، والقيام بإدارة شركة "بدون ترخيص" لتوفير فرص عمل لهم فى مهن مختلفة مقابل رواتب مجزية و الإعلان بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين تحت ذات الزعم بقصد الإستيلاء على أموالهم.

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الثانوية العامة 2021.. مصدر بـ"التعليم" يكشف أسباب تأخر إعلان النتيجة

يترقب العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية، موعد إعلان نتيجة الثانوية للعام الدراسي 2021، حيث كان من من المقرر إعلانها 10 أغسطس الجاري، لكن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر تعديل موعد إعلانها.

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الإسكان: الأبراج في العلمين وصلت لـ 180 مترا بأيد مصرية خالصة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العاصمة الإدارية الجديدة يتم بناء العديد من الأبرج الشاهقة بها، والتي يعمل على تنفيذها أكثر من 7 آلاف مهندس وعامل مصري، اكتسبوا خبرات كبيرة، من الشركة التي تنفذ المشروع، وهي أكبر شركة لتنفيذ الأبراج السكنية على مستوى العالم.

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"وقعت ميتة".. أب يقتل ابنته بسبب درس خصوصي في الشرقية- فيديو

في مشهد أذهل الجميع بقرية كفر حسن أبو ندى بمحافظة الشرقية، سقطت الطفلة "شروق" على الأرض وقد فارقت الحياة، إثر اعتداء والدها عليها بالضرب، بسبب تقاعسها عن الذهاب إلى درس خصوصي.

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شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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"الأزهر العالمي للفتوى": التاتو من الكبائر إلا في حالتين فقط

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الوشم "التاتو" محرم شرعًا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هناك حالتين فقط يستثنى منه الحرمانية منها إذا كان علاجًا لأحد الأمراض أو مرسوم بالحناء.

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الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

شهدت أسواق الدواجن حالة من التذبذب في الأسعار، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعًا مفاجئًا، قبل أن تتراجع مرة أخرى، وسط حالة من الهدوء الحذر لدى المستهلكين والمربين.

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غدا.. رفع حظر التجول في ليبيا

أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي عادل جمعة رفع حظر التجول اعتبارا من غد السبت.

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رئيس الوزراء البريطاني يستبعد الحل العسكري في أفغانستان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن التضحيات التي قامت بها القوات البريطانية في أفغانستان لم تذهب "سدى"، لكنه حذر من أنه لا يوجد حل عسكري لمنع عودة حركة طالبان.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا إلى 38

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) يوم الجمعة إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت إلى 38 شخصاً .

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​تقارير: اندلاع حريق كبير وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "جيروزاليوم بوست" العبرية، أن حريقا "كبيرا" اندلع قرب مدينة كفار يونا في وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة.

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