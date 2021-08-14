نائب تركي معارض يسخر من أردوغان.. ويهاجم نظامه

سخر نائب مدينة مرسين التركية، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي ماهر باشاريير، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن تصدر الأخير، حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مخرج اللقاء بالخطأ شاشة التلقين التي أمام أردوغان للرد على الأسئلة خلال حديث مباشر لقناتي «سي إن إن» و«دال».

وقال باشاريير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رجب طيب أردوغان، إذا كنت واثقًا من نفسك، لتخرج أمام الصحفيين الحقيقيين المحايدين الشجعان الذين لا يطرحون الأسئلة التي أعدها فخر الدين ألتون (رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية)».

وتصدر لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حديث وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أظهر مخرج اللقاء شاشة التلقين التي وضعتها الرئاسة أمام أردوغان للرد على الأسئلة.

ووفقًا لموقع «بيانت» التركي، ظهرت في البث المباشر أصوات تهمس للرئيس التركي لتلقينه الإجابات للرد على أسئلة الصحفيين.

وأكد الكثير من الصحفيين أن الرئاسة التركية أعدت الأسئلة وإجاباتها مسبقًا، ومن ثم عرضتها على الصحفيين، موضحين أن اللقاء لم يكن مفيدًا على الإطلاق.