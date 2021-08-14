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المعارضة التركية تطالب بمعرفة مصير الـ128 مليار دولار المفقودة بأنقرة

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محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فائق أوزتراك، انخفاض احتياطي العملات الأجنبية في تركيا، مطالبًا بمعرفة مصير الـ128 مليار دولار المفقودة من خزانة الدولة.

 

وأكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهدر 128 مليار دولار، والآن يطلب من الدول تبادل العملات».

 

وتواصل المعارضة التركية الهجوم على الرئيس التركي بسبب سياساته التي أت إلى انهيار الاقتصاد ببلاده.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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