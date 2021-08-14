رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ينتقد أردوغان

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، أن نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأزمة السورية.



وقال باباجان في تصريحات لقناة «خبر تورك» التركية، إن أردوغان استغل التطورات في سوريا للتدخل هناك بشكل مباشر دون أي مبرر.

وأوضح أن سياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى، التي ينتهجها أردوغان، تخالف الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا أن هذه السياسات الفاشلة ومزاجيته خلقت لتركيا الكثير من المشكلات الداخلية والخارجية.