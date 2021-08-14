شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السريلانكية تفرض إجراء مثير لمواجهة كورونا.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت السلطات السريلانكية المواطنين، الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا بحمل بطاقات التطعيم الخاصة بهم، عند زيارتهم للأماكن العامة اعتبارًا من 15 سبتمبر، في محاولة للحد من الانتشار المتزايد لانتشار جائحة كورونا.

وصرح بذلك قائد الجيش ورئيس مركز العمليات الوطني، للوقاية من كوفيد -19 الجنرال شافيندرا سيلفا، مؤكدا إنه يجب إظهار بطاقات التطعيم للمسؤولين، عندما يزور المواطنون الأماكن العامة، مثل محلات السوبر ماركت والمطاعم والحدائق وما إلى ذلك.

يشار إلى أنه حتى الآن، يوجد في سريلانكا 34870 مريضًا نشطًا بكوفيد – 19، فيما أبلغ عن 5620 حالة وفاة.