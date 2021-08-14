شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعتزم إعادة توطين 20 ألف أفغاني وتكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو، إن كندا تعتزم إعادة توطين أكثر من 20 ألف أفغاني من المستضعفين بينهم قيادات نسائية ونشطاء، في مجال حقوق الإنسان وصحفيون لحمايتهم من انتقام طالبان.

وأضاف: "مع استمرار طالبان في السيطرة على المزيد من أفغانستان، تتعرض حياة العديد من الأفغان لتهديد متزايد"، مشيرا إلى أن خطة كندا الجديدة ستركز على الفئات الضعيفة بشكل خاص.

وبيّن أن من بين هذه الفئات، القيادات النسائية والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، والأقليات الدينية المضطهدة، وهي تشمل الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان وأولئك الموجودين بالفعل في البلدان المجاورة.