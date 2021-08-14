شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تؤكد استمرار مكافحتها للحرائق وسط صعوبة الإطفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية " أذرتاج"، عن وزارة الطوارئ في بيان، إن عمليات إخماد الحرائق الناشبة في منطقة جبلية ذات التضاريس الصعبة، قرب قرية تيكانلي في محافظة غابالا بأذربيجان، مستمرة ليل نهار.

وأشركت الطوارئ في عمليات الإطفاء قوات الدفاع المدني، وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان القرية، والمناطق السكنية القريبة بدعم مروحية الإطفاء التابعة لها.

وأوضحت أن كون المنطقة الجبلية ذات التضاريس الصعبة، وهبوب رياح يزيد من تعسير أعمال الإطفاء، غير أن مكافحة الحرائق مستمرة دون انقطاع.