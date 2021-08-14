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وسط تحذيرات.. مصرع امرأة وفقدان اثنين في فيضانات غربي اليابان

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الدمام - شريف احمد - لقيت امرأة مصرعها، وفقد اثنين آخرين، اليوم السبت، بعد أن تسببت السيول في انهيار أرضي واجتاحت منزلين، في محافظة ناجازاكي بغرب اليابان.

ومع وجود مستويات قياسية من الأمطار في بعض أجزاء البلاد، وسعت اليابان أعلى مستوى من تنبيهات المخاطر، لتشمل أكثر من مليون شخص.

وسجلت منطقة واحدة 408 ملم (15.7 بوصة) من الأمطار، في 72 ساعة حتى صباح السبت، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية، أن الأنهار فاضت في بعض مناطق محافظة هيروشيما، وكانت مرتفعة بشكل خطير في أجزاء أخرى من غرب اليابان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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