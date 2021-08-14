شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تحذيرات.. مصرع امرأة وفقدان اثنين في فيضانات غربي اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقيت امرأة مصرعها، وفقد اثنين آخرين، اليوم السبت، بعد أن تسببت السيول في انهيار أرضي واجتاحت منزلين، في محافظة ناجازاكي بغرب اليابان.

ومع وجود مستويات قياسية من الأمطار في بعض أجزاء البلاد، وسعت اليابان أعلى مستوى من تنبيهات المخاطر، لتشمل أكثر من مليون شخص.

وسجلت منطقة واحدة 408 ملم (15.7 بوصة) من الأمطار، في 72 ساعة حتى صباح السبت، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية، أن الأنهار فاضت في بعض مناطق محافظة هيروشيما، وكانت مرتفعة بشكل خطير في أجزاء أخرى من غرب اليابان.