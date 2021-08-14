شكرا لقرائتكم خبر عن 1930 إصابة بكورونا ومخاوف من ارتفاع الحالات بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية، قريبة من ألفي إصابة اليوم السبت، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال العطلة العامة المستمرة حتى مطلع الأسبوع.

وأضافت كوريا الجنوبية 1930 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 1860 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 222 ألفا و111 إصابة، حسبما قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2148 وفاة.