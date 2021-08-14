شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إسهامات الجمارك فى نجاح المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 15 ألف شركة؛ بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول منظومة التسجيل لمسبق للشحنات: