شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إسهامات الجمارك فى نجاح المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 15 ألف شركة؛ بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول منظومة التسجيل لمسبق للشحنات:
- وصل عدد المسجلين في منظومة التسجيل المسبق للشحنات حوالى 15 ألف شركة حتى الآن.
- 2200 شركة سجلت حوالى 18 ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI».
- المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالي.
- جار استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى 85٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021.
- خصم 50٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي.
- خصم 30% لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل.
- خصم 20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021.