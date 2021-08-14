القانون يحدد التزامات لحائز المخلفات وإجراءات لعدم الإضرار بالصحة والبيئة

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القاهرة - سامية سيد - يلزم قانون تنظيم إدارة المخلفات، مولد المخلفات باتخاذ عدد من التدابير في إدارة المخلفات، حيث تنص المادة (15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي

1 - الحد من تولد المخلفات.

2 - تعزيز إعادة الاستخدام.

3 - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها.

4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

ووفقا للمادة (16)، يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (17)، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة فى شأنها، والمقابل الذى يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

وتلزم المادة (18) المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا فى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.